اللجنة المالية النيابية تستبعد وجود توجّه بشأن تخفيض رواتب الموظفين

2020/04/27 | 21:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعدت اللجنة المالية النيابية، وجود توجّه بشأن تخفيض رواتب الموظفين، مؤكدة عدم ورود توجيه من الحكومة بهذا الشأن.

وقال عضو اللجنة أحمد الصفار، إن لجنته وضعت معاييراً الهدف منها تحقيق العدالة في توزيع الثروات على أن يقلل الفرق بين الراتب الأعلى والراتب الأدنى، فضلاً عن تخفيض المخصصات.



وأضاف أن هذه المعايير سيتم تسليمها إلى الحكومة الجديدة بعد إتمام التشكيل، مشيراً إلى أن هناك مقترحات للجنة المالية ستباشر بدراستها لإيجاد حلول للأزمة الحالية، مبيناً أنه لم يردنا من الحكومة أي توجيه بشأن تخفيض الرواتب.



وتابع، أن الخبراء أكدوا أن أسعار النفط ستعاود الانتعاش وأن الأزمة قصيرة ولكن في حال استمرارها سيتم الاستعانة بوسائل أخرى منها الاقتراض من البنك المركزي وتقليل النفقات غير الضرورية، بالإضافة إلى إيقاف الاستثمار والتركيز على تأمين الرواتب.

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