2020/04/27 | 21:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت هيئة النزاهة، تفاصيل عملية الضبط التي نفذتها في مديرية تربية محافظة نينوى.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان إلى انتقال فريق من مديرية تحقيق نينوى إلى مديرية تربية المحافظة، مبينةً أن الفريق تمكن من ضبط المدير العام لتربية نينوى وكالة، فضلاً عن متهمين اثنين في المديرية هما مديرا القسم القانوني وقسم الحسابات، وذلك لقيامهم بمخالفة قرار رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي الخاص بتوطين رواتب جميع موظفي دوائر الدولة، من خلال الاستمرار بتوزيع الرواتب يدوياً عبر التعاقد مع مصرف أهلي، واستقطاع مبالغ مالية من رواتب الموظفين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة النزاهة توضح تفاصيل عملية الضبط التي نفذتها في مديرية تربية محافظة نينوى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة النزاهة توضح تفاصيل عملية الضبط التي نفذتها في مديرية تربية محافظة نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).