كورونا يؤجل إطلاق هواتف “آيفون-12”

2020/04/27 | 21:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أفادت مصادر مطلعة لصحيفة “وول ستريت جورنال”، بأن شركة “آبل” ستؤجل إطلاق هواتفها الذكية الجديدة “آيفون-12” بسبب فيروس كورونا.وتشير المصادر إلى أن تأجيل إطلاق الهواتف مرتبط بتأخر توريدات بعض المكونات من آسيا وتراجع الطلب على الهواتف الذكية حول العالم وسط انتشار الفيروس.وحسب المصادر، فإن إطلاق “آيفون-12” لن يحدث في سبتمبر المقبل، […]

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