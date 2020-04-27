2020/04/27 | 21:23 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة أفادت مصادر مطلعة لصحيفة “وول ستريت جورنال”، بأن شركة “آبل” ستؤجل إطلاق هواتفها الذكية الجديدة “آيفون-12” بسبب فيروس كورونا.
وتشير المصادر إلى أن تأجيل إطلاق الهواتف مرتبط بتأخر توريدات بعض المكونات من آسيا وتراجع الطلب على الهواتف الذكية حول العالم وسط انتشار الفيروس.
وحسب المصادر، فإن إطلاق “آيفون-12” لن يحدث في سبتمبر المقبل، […]
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وتشير المصادر إلى أن تأجيل إطلاق الهواتف مرتبط بتأخر توريدات بعض المكونات من آسيا وتراجع الطلب على الهواتف الذكية حول العالم وسط انتشار الفيروس.
وحسب المصادر، فإن إطلاق “آيفون-12” لن يحدث في سبتمبر المقبل، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يؤجل إطلاق هواتف “آيفون-12”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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