الصحة تعلن تسجيل 27 إصابة بفيروس كورونا في 6 محافظات عراقية

2020/04/27 | 21:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين (27 نيسان 2020)، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 6 محافظات.

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