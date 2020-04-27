مرشح لوزارة في حكومة الكاظمي يقاضي برلمانية لاتهامه بـ

2020/04/27 | 21:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلن فلاح محمود القيسي المدير العام لتربية الكرخ الاولى المرشح لنيل منصب وزارة التربية في الحكومة العراقية المقبلة يوم الاثنين عن رفع دعوى قضائية ضد البرلمانية عالية نصيف لاتهامه بالتحرش بالنساء.

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