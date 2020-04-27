بالصور: متظاهرون بقضاء الرفاعي يقطعون شوارع رئيسية لليوم الثاني على التوالي

2020/04/27 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

لليوم الثاني على التوالي، يستمر متظاهرون في مدينة الرفاعي، شمال الناصرية مركز محافظة ذي قار، بقطع شوارع رئيسية بسبب عدم تنصيب قائممقام جديد للقضاء.

وقال مصدر أمني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين في قضاء الرفاعي مازالوا منذ يوم أمس يقطعون الشوارع الرئيسية في المدينة بالاطارات المحترقة احتجاجا على عدم تنصيب قائممقام جديد للقضاء".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "القوات الامنية تحاول تفريق المحتجين بالرصاص الحي، دون فائدة".

بغداد اليوم - بغداد

أوضحت دائرة صحة الرصافة، الاثنين، تفاصيل حالتي كورونا المسجلتين اليوم وتوزيعهما الجغرافي.

وأعلن مدير عام صحة الرصافة عبد الغني الساعدي في بيان، "تسجيل اصابتين جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم وكانت لامرأة ب

بغداد اليوم-أربيل

أمر وزير حكومة إقليم كردستان، آوات شيخ جناب، الإثنين، بإعادة فتح معبر حدودي بين العراق وايران.

وذكر بيان، صادر عن مدير العام لكمارك كردستان، سامال عبد الرحمن، أنه "‏بأمر من وزير مالية الإقليم، غدا يُفتح معبر تويله الو

بغداد اليوم _ كربلاء

أعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الاثنين، سلامة 61 حالة فحص اشتباه بكورونا، وخلو المحافظة من الإصابات الجديدة لهذا اليوم.

وذكرت دائرة الصحة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "كربلاء لم تُسَجل أية حالة إصابة

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