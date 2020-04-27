2020/04/27 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أوضحت دائرة صحة الرصافة، الاثنين، تفاصيل حالتي كورونا المسجلتين اليوم وتوزيعهما الجغرافي.

...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة الرصافة توضح تفاصيل حالتي كورونا المسجلتين اليوم وتوزيعهما الجغرافي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة الرصافة توضح تفاصيل حالتي كورونا المسجلتين اليوم وتوزيعهما الجغرافي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).