2020/04/27 | 21:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، الاثنين، عن تسجيل 27 اصابة بفيروس كورونا في العراق، مؤكدة شفاء 23 مصاباً وتسجيل وفاة واحدة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 27 اصابة وشفاء 23 شخصا من كورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 27 اصابة وشفاء 23 شخصا من كورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).