“فيفا” يقترح إجراء تعديل مؤقت على قواعد كرة القدم

2020/04/27 | 21:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة اقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الاثنين، السماح للفرق بإجراء خمسة تبديلات خلال المباراة، بدلا من ثلاثة كما هو معتاد، بصفة مؤقتة.وقال الفيفا إن الفكرة ستساعد في التعامل مع ضغط مباريات الدوري وسط محاولات إكمال الموسم خلال فترة زمنية قصيرة عقب التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.وأضاف الفيفا في بيان […]

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