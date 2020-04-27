فرنسا تسجل 437 وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/27 | 21:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعنلت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الاثنين، تسجيل 437 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وفقا لما ذكرته شبكة “سكاى نيوز”.وأودى فيروس كورنا المستجد بحياة 206 آلاف و567 شخصا في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي، حتى يوم الاثنين.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر رسمية إنها أحصيت ما […]

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