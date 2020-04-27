بلومبيرغ: كورونا يدفع الولايات المتحدة لحافة أزمة لحوم خطيرة

2020/04/27 | 21:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة كشف تقرير لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، أن إغلاق المصانع الكبرى في الولايات المتحدة، يجعلها على حافة أزمة خطيرة، تتمثل في نقص اللحوم، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.وحسب الوكالة، فإن “زهاء ثلث مخزون اللحوم اختفى في أمريكا، كما أغلق أول مصانع للدواجن الكبيرة يوم الجمعة الماضي”.وأضاف التقرير، أن “ذلك يأتي بالتزامن […]

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