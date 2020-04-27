رئيس اركان الجيش يوجه بضرورة تكثيف الجهد الاستخباري ورصد تحركات “العدو”

2020/04/27 | 21:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد وجه رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، بضرورة تكثيف الجهد الاستخباري ورصد تحركات “العدو”.وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقت العهد نيوز نسخة منه، انه” من أجل الوقوف والاطلاع على أخر المستجدات الامنية في محافظة ديالى، تفقد رئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي يوم الاثنين الموافق […]

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