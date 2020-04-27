 كورونا قد يسبب نقصا بهواتف آيفون 12 في الأسواق

2020/04/27 | 21:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت بيانات من مرصد Chandra X-Ray التابع لوكالة ناسا و XMM-Newton من وكالة الفضاء الأوروبية قصة نجم عملاق أحمر يتجول قريبا جدا من ثقب أسود فائق الكتلة في مجرة تبعد حوالي 250 مليون سنة ضوئية عن الأرض.

الثقب الأسود، الموجود في مجرة تسمى GSN 069، لديه كتلة أكبر من كتلة الشمس بـ 400 ألف مرة، ومع ذلك يعتبر صغيرا مقارنة بأحجام الثقوب السوداء الهائلة.

وتجذب الثقوب السوداء كميات هائلة من المواد المحيطة بها عبر عملية يتخللها إطلاق توهجات هائلة من الأشعة السينية، يمكن رصدها من الأرض.



وهذه التوهجات ناتجة عن تسخين المواد إلى درجات حرارة عالية جدا يتم امتصاصها نحو الثقب الأسود.

لذلك عندما اقترب العملاق الأحمر من الثقب الأسود قام الثقب بتجريد النجم من طبقاته الخارجية المكونة من الهيدروجين وتوجيهها نحوه، تاركا قلب النجم، المعروف باسم القزم الأبيض، خلفه.

وقال معد الدراسة، أندرو كينج من جامعة ليستر في المملكة المتحدة "في تفسيري لبيانات الأشعة السينية، نجا القزم الأبيض، لكنه لم يهرب..إنه عالق الآن في مدار حول الثقب الأسود، ويقوم برحلة واحدة كل تسع ساعات".

وفيما يدور النجم حول مداره ثلاثة مرات في اليوم تقريبا، يواصل الثقب الأسود عمليات السحب والتآكل تدريجيا.

ما مستقبل النجم ومداره؟

يجب أن يؤدي التأثير المشترك لموجات الجاذبية وزيادة حجم النجم جراء فقدانه كتلته، إلى مدار أكثر دائرية ونموا في الحجم.



وفي هذه الحالة، سيتباطأ معدل فقدان الكتلة بشكل ثابت، ويبتعد القزم الأبيض ببطء عن الثقب الأسود، حسب قول كينغ: "سيحاول جاهدا الهروب، لكن لا مفر".

وأضاف "الثقب الأسود سيأكله ببطء أكثر، لكن لن يتوقف أبدا.



من حيث المبدأ، سيستمر فقدان الكتلة هذا حتى بعد أن يصبح القزم الأبيض كوكبا، مع كتلة مشابهة للمشتري، في حوالي تريليون سنة.



ستكون هذه طريقة بطيئة ومعقدة بشكل ملحوظ ليصنع الكون كوكبا!".

ووجد علماء الفلك العديد من النجوم التي تحطمت تماما بسبب التقائها بثقوب سوداء، ولكن عدد قليلا جدا من الحالات المبلغ عنها، تشير إلى النجاة.



ويعتبر رصدها صعبا جدا كما يقول كينغ

"من الناحية الفلكية ، هذا الحدث مرئي فقط لتلسكوباتنا الحالية لفترة قصيرة، حوالي 2000 سنة".



"لذا، ما لم نكن محظوظين للغاية في اقتناصنا لهذا (الحدث)، فقد يكون هناك الكثير الذي نفتقده".

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