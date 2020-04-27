شرطة الديوانية تعتقل ٣ أشقاء متخصصين بسرقة الدراجات النارية

2020/04/27 | 21:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت مديرية شرطة الديوانية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على ٣ أشقاء متخصصين بسرقة الدراجات النارية.وقالت المديرية في بيان تلقته “العهد نيوز” إن “مفارز شعبة مكافحة اجرام الحمزة تمكنت من القاء القبض على ٣ أشقاء متهمين بتنفيذ ١١ عملية سرقة لدراجات نارية في قضاء الحمزة الشرقي”.وأضافت، أن “المتهمين قد اعترفوا […]

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