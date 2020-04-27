خاص لـ”العهد نيوز”.. الحشد الشعبي يطلق اكبر حملة تعفير لمواجهة كورونا في الموصل”صور”

2020/04/27 | 21:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى اعلن معاون قائد عمليات نينوى السيد حيدر ابو هدمة، اليوم الاثنين، عن انطلق اكبر حملة لتعقيم وتعفير المحافظة لمواجهة جانحة كورونا .وقال ابو هدمة في حديث لـ”العهد نيوز” بان طبابة الحشد الشعبي وبالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى وضمن حملة وعي اطلقت اكبر حملة لتعقيم وتعفير المدينة لمواجهة فايروس كورونا .واضاف […]

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