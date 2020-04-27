2020/04/27 | 21:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على ثلاثة أشقاء متخصصين بسرقة الدراجات النارية في قضاء الحمزة الشرقي.وقالت القيادة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "مفارز شعبة مكافحة اجرام الحمزة تمكنت وبعد جهد مميز من القاء القبض على 3 أشقاء متهمين بسرقة 11 دراجة نارية في قضاء الحمزة الشرقي".

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