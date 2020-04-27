صحة الرصافة تكشف عن تفاصيل حالتي الشفاء الجديدة من كورونا

2020/04/27 | 21:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعنل مدير صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالتي الشفاء الجديدة من فيروس كورونا.وقال الساعدي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "صحة الرصافة شهدت حالتين شفاء من فيروس كورونا، الاولى لطفل بعمر 3 سنوات من منطقة الاعظمية، والثانية لرجل بعمر 52 سنة من مدينة الصدر".وأضاف ان "الحالات بدت عليها علامات الشفاء ومن ثم اجريت لهما مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهما الشفاء وخرجا من المستشفى".وبين انه "بذلك ارتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 147 حالة".وحذر الساعدي من "اي حالة تراخي في الالتزام بإجراءات الحظر الصحي"، داعيا الى "الابتعاد عن التجمعات والتقيد بإجراءات السلامة والوقاية ومراجعة اقرب مؤسسة صحية في حال وجود اعراض الفيروس".

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