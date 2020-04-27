لليوم الثاني.. قوات الأمن تطلق النار لتفريق متظاهرين في ذي قار (صورتان)

2020/04/27 | 21:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع يوم الاثنين بقيام قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي لتفريق متظاهرين في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار.

وقال المصدر لشفق نيوز، إن "متظاهرين قطعوا شوارع رئيسية بالإطارات المحترقة لليوم الثاني على التوالي في قضاء الرفاعي، احتجاجا على عدم تنصيب قائممقام جديد للقضاء".

وأضاف المصدر أن "القوات الامنية تطلق الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين".

وكان عدة متظاهرين قد أصيبوا بجروح الأحد عندما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق متظاهرين كانوا يقطعون الطرق في الرفاعي.

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