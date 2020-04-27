الأنظمة التعليمية و تأخر النهوض في البلدان العربية: متى عُرف السبب بطُل العجب! - مريم الحسن

2020/04/27 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_الحسن تقديميتفق الباحثون و المراقبون على اعتبار التعليم من أهم مقومات النهوض الحضاري و الارتقاء الإنساني.



و يرى البعض منهم أن النظام التعليمي يُمثل واحداً من ثلاثة أنظمة رئيسية لا يتحصل من دونها الازدهار في أية دولةٍ من الدول.



بحيث أن النظام التعليمي يُمثل مع نظام الرعاية الصحية و نظام البنى التحتية المعيار الذي لا غنى عنه و المؤشر الذي لا بدّ منه للاستدلال عبره على مدى تطور و تقدم أي مجتمعٍ من ......





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