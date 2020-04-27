رونالدينيو يروي قصته القاسية في الباراغواي

2020/04/27 | 21:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نجم كرة القدم البرازيلي السابق، رونالدينيو، اليوم الاثنين، أن سجنه ثم وضعه في الإقامة الجبرية في الباراغواي لاستخدامه جواز سفر مزوّر كان "ضربة قاسية جدا" له.

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