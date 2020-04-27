فانيلة ماردونا تحقق رقماً قياسياً في مزاد الكتروني

2020/04/27 | 21:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت تقارير صحفية رياضية إيطالية، اليوم الاثنين، ان فانيلة النجم الارجنتيني السابق دييغو ماردونا تم عرضها بالمزاد العلني مؤخراً، محققة رقماً قياسياً بالنسبة لهذه الفئة من المعروضات.وبيع قميص ارتداه سابقا مارادونا في مزاد عبر الإنترنت بسعر 55 ألف يورو، من أجل مساعدة مدينة نابولي الإيطالية على مواجهة وباء كورونا.

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