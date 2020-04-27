تعرف على مواصفات هاتف RAZR الجديد

2020/04/27 | 21:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أثار هاتف RAZR الجديد القابل للطي من موتورولا ضجة كبيرة عند إطلاقه ، فما الذي جعله مميزا عن جميع الهواتف الحالية المنتمية لنفس الفئة؟ أول ما يشد الانتباه في هذا الهاتف وفقا للخبراء هو تصميم شاشته المرنة، والتي صممت لتكون طولية الشكل وتنحني مع الهيكل من المنتصف، على عكس الهواتف الأخرى القابلة للطي، […]

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