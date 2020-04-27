2020/04/27 | 21:52 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ايام على اقتراحه شرب المطهرات لعلاج كورونا .. البيت الابيض يلغي مؤتمر ترامب اليومي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/27 | 21:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ايام على اقتراحه شرب المطهرات لعلاج كورونا .. البيت الابيض يلغي مؤتمر ترامب اليومي) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ايام على اقتراحه شرب المطهرات لعلاج كورونا .. البيت الابيض يلغي مؤتمر ترامب اليومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).