2020/04/27 | 21:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطائر الاخضر ينقل 2724 عراقيا من القاهرة لبغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/27 | 21:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطائر الاخضر ينقل 2724 عراقيا من القاهرة لبغداد) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطائر الاخضر ينقل 2724 عراقيا من القاهرة لبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).