2020/04/27 | 21:55 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- (المستقلة)..أعادت الفنانة نجوى كرم نشر أغنيتها “ينقبروا هني يفلوا” بتغريدة على تويتر، معلّقة: كل شي إلو آخر، ما في شي بيدوم.
يجدر الاشارة الى ان نجوى كرم كانت قد أطلقت الاغنية منذ سنوات، متوجهة الى اللبنانيين بعدم التخلي عن حقهم ومهاجمة السياسيين والفاسدين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجوى كرم: ما في شي بيدوم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يجدر الاشارة الى ان نجوى كرم كانت قد أطلقت الاغنية منذ سنوات، متوجهة الى اللبنانيين بعدم التخلي عن حقهم ومهاجمة السياسيين والفاسدين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجوى كرم: ما في شي بيدوم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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