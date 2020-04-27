نجوى كرم: ما في شي بيدوم

2020/04/27 | 21:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعادت الفنانة نجوى كرم نشر أغنيتها “ينقبروا هني يفلوا” بتغريدة على تويتر، معلّقة: كل شي إلو آخر، ما في شي بيدوم.يجدر الاشارة الى ان نجوى كرم كانت قد أطلقت الاغنية منذ سنوات، متوجهة الى اللبنانيين بعدم التخلي عن حقهم ومهاجمة السياسيين والفاسدين.

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