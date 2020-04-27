صورة تتسب بهجوم غير مسبوق على حلا شيحا

2020/04/27 | 21:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..رغم أن الفنانة حلا شيحا حذرت جمهورها مسبقا بأنها ستظهر في موسم دراما رمضان بشكل لم يعتادوا عليه سابقا، إلا إنها واجهت حملة هجوم غير مسبوقة بمجرد نشر عدة صور من كواليس تصوير البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد “خيانة عهد”، حيث ظهرت بملابس مكشوفة وفستان فوق الركبة، وهو ما يتنافى مع مظهرها المحافظ سابقا.ونشرت حلا، […]

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