الصحة العالمية تتحدث عن إمكانية تطور المناعة لدى المتعافين من كورونا

2020/04/27 | 21:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أكدت منظمة الصحة العالمية أن تطور المناعة لدى المتعافين من فيروس كورونا أمر ممكن، مشددة على أن درجة فعالية المناعة الجديدة غير واضحة حتى الآن.وقالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: “كشفنا أن المصابين تتطور لديهم أجسام مضادة بعد أسبوع أو […]

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