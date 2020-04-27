السعودية تشتري حصة في Live Nation الامريكية بقيمة ٥٠٠ مليون دولار

2020/04/27 | 21:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكدت وسائل اعلام امريكية، اليوم الاثنين، بأن المملكة العربية ‏السعودية قامت بشراء حصة في شركة Live Nation الامريكية بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.

وأوضحت وسائل الإعلام إن الشركة معنية بالترويج وتنظيم الحفلات الغنائية والفنية والمسرحية وبيع تذاكرها.

وبيّنت إن سهم الشركة تراجع إلى ٤٠٪ منذ بدء ازمة فيروس كورونا المتفشي في العالم.

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