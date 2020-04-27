فرنسا.. وفيات كورونا تتخطى 23 ألفاً

2020/04/27 | 21:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إن حصيلة الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي ينجم عن فيروس كورونا في فرنسا زادت 437 حالة لتصل إلى 23293 شخصا يوم الاثنين.

وهذه الزيادة التي تبلغ 1.9 في المئة هي الأعلى في أربعة أيام لكنها أقل بكثير من نسبة أربعة في المئة التي شهدتها قبل 10 أيام.

وانخفض عدد الأشخاص الذين يتلقون علاجا في المستشفيات بسبب مرض كوفيد-19 إلى 28055 من 28217 يوم الأحد، كما انخفض عدد الأشخاص الموجودين في العناية الفائقة إلى 4608 من 4682 يوم الأحد.

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