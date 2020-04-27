فيرشينين وبيدرسون يبحثان التسوية السورية ووقف اطلاق النار في ادلب

2020/04/27 | 21:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة بحث سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون هاتفيا الوضع في سوريا، ومدى تنفيذ وقف إطلاق النار في منطقة إدلب.وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية عقب المكالمة، أن الحديث “تمحور حول الوضع في سوريا حيث ركز الطرفان على المسار السياسي، وذلك قبل مناقشة الملف السوري […]

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