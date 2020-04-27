جرحى مدنيون بانفجار عبوة ناسفة في مدينة الباب بحلب

2020/04/27 | 22:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جُرح عدد من المدنيين، اليوم الاثنين، جراء انفجار عبوة ناسفة وسط مدينة #الباب الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا، بريف #حلب الشرقي.وقال مراسل «الحل نت»، إنَّ «خمسة مدنيين، أصيبوا بجروح بليغة جراء انفجار، عبوة ناسفة…

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