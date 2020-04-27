الصحة الإماراتية: تسجيل 6 وفيات و490 إصابة جديدة بكورونا

2020/04/27 | 22:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلنت وزارة الصحة الإماراتية الاثنين، عن تسجيل 6 وفيات، و490 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و112 حالة شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأعلنت أنه تم إجراء 29984 فحصا جديدا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة 10839 منذ بدء تفشي الوباء.وسجلت الصحة الإماراتية 112 حالة شفاء جديدة، ليصل مجموع عدد حالات الشفاء في البلاد […]

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