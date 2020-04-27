«التغريدات لا تبني دولَة»: حَربٌ في تويتر بين “الفتح” و “الكاظمي”

2020/04/27 | 22:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمر عملية اختيار الكابينة الوزارية في #العراق التي يقوم بها المكلّف بتشكيلها #مصطفى_الكاظمي بمطبّات عديدة، تعيق من إمكانية إكمالها، على الأقل إبّان الأسبوع الحالي وإلى مطلع الأسبوع المقبل.عوامل عديدة تقف وراء هذه المطبات، وهي…

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