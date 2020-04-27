خذوها من العدو اللدود:كيم حي وبصحة جيدة

2020/04/27 | 22:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيول‭-‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬أكد‭ ‬المستشار‭ ‬الخاص‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬للرئيس‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬مون‭ ‬جاي‭-‬إين‭ ‬أن‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون‭ ‬‭”‬حيٌّ‭ ‬وبصحة‭ ‬جيدة‭”‬،‭ ‬مقللاً‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬شائعات‭ ‬حول‭ ‬حاله‭ ‬الصحية‭.‬وتزايدت‭ ‬الشائعات‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬حول‭ ‬صحة‭ ‬كيم‭ ‬بعد‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬احتفالات‭ ‬ذكرى‭ ‬ميلاد‭ ‬مؤسس‭ ‬النظام‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬وجد‭ ‬الزعيم‭ ‬كيم‭ ‬إيل‭ ‬سونغ‭ […]

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