2020/04/27 | 22:40 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سيول- (أ ف ب) - أكد المستشار الخاص للأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إين أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ”حيٌّ وبصحة جيدة”، مقللاً من خطورة شائعات حول حاله الصحية.
وتزايدت الشائعات في الأيام الأخيرة حول صحة كيم بعد غيابه عن احتفالات ذكرى ميلاد مؤسس النظام الكوري الشمالي وجد الزعيم كيم إيل سونغ […]
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وتزايدت الشائعات في الأيام الأخيرة حول صحة كيم بعد غيابه عن احتفالات ذكرى ميلاد مؤسس النظام الكوري الشمالي وجد الزعيم كيم إيل سونغ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خذوها من العدو اللدود:كيم حي وبصحة جيدة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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