2020/04/27 | 22:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬انهيارات‭ ‬متتالية‭ ‬لليرة‭ ‬اللبنانية‭ ‬،‭ ‬قطع‭ ‬متظاهرون‭ ‬مساء‭ ‬الاحد‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬تنديدا‭ ‬بالوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المتدهور‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬افادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للاعلام،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬تعبئة‭ ‬تأتي‭ ‬رغم‭ ‬حظر‭ ‬التجول‭ ‬وإجراءات‭ ‬الحجر‭ ‬المعتمدة‭ ‬لمكافحة‭ ‬وباء‭ ‬كوفيد-19‭. ‬واشارت‭ ‬الوكالة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬عناصر‭ ‬الامن‭ ‬تدخلوا‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬السرعة‭ ‬لاعادة‭ ‬حركة‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة قطع الطرق في لبنان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة قطع الطرق في لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).