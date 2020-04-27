صارَ المقالُ قصةً

2020/04/27 | 22:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي السوداني كانَ‭ ‬المنظرُ‭ ‬شديدَ‭ ‬الوضوحِ‭ ‬،‭ ‬ليسَ‭ ‬بسبب‭ ‬القنديل‭ ‬الباهت‭ ‬الذي‭ ‬يقف‭ ‬على‭ ‬ساقٍ‭ ‬طويلةٍ‭ ‬نابتةٍ‭ ‬بباب‭ ‬الدار‭ ‬،‭ ‬بل‭ ‬بنعمة‭ ‬ذلك‭ ‬القمر‭ ‬الجميل‭ ‬المكتمل‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬يكاد‭ ‬يلمسُ‭ ‬رأسَ‭ ‬البناء‭ ‬المهجور‭ ‬القائم‭ ‬بمفتتَحِ‭ ‬الزقاق‭ ‬،‭ ‬مثل‭ ‬حارسٍ‭ ‬اسطوريٍّ‭ ‬مجرورٍ‭ ‬من‭ ‬ملحمةٍ‭ ‬منسية‭ .‬ انقطعَ‭ ‬المطرُ‭ ‬تماماً‭ ‬،‭ ‬فصارَ‭ ‬البردُ‭ ‬من‭ ‬الصنف‭ ‬الذي‭ […]

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