“نهاية قصة حب” في الحبوبي تغضب “الصدريين والحشديين”،،إتهامات بالاساءة للأمام العباس والسيستاني،،تهديدات بالقتل وحرب على تويتر!

2020/04/27 | 22:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – يس عراق: شن عدد من اتباع التيار الصدري ومؤيدي الفصائل المسلحة الموالية لطهران، هجوماً حاداً على متظاهري ومعتصمي ساحة الحبوبي في محافظة ذي قار وساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، على إثر مواد صورية وفلمية، قالوا انها اساءة لرموز دينية ومراجع كبيرة لدى الشيعة.العباس بن علي عليهما السلام قدوة للثوار الشرفاء الذين […]

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