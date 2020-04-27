2020/04/27 | 22:47 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – تحسين شيخ كالو في الثالث من آب عام 2014، هاجم تنظيم الدولة الأسلامية، والذي يسمى بــ “داعش”، مدينة شنكال، أخر ما تبقى من محافظة نينوى تحت سلطة الحكومة الشرعية، دخلها التنظيم بقصد إنهاء الوجود الايزيدي وإبادتهم جميعا؛ عناصر التنظيم قتلوا وخطفوا واغتصبوا ولم يكتفوا بذلك فحسب بل دمروا بنية المدينة التحية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاوم داعش بسلاحه، وتميز بموهبته) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قاوم داعش بسلاحه، وتميز بموهبته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).