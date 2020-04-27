2020/04/27 | 22:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة أوقاف محافظة السليمانية باقليم كردستان، اليوم الاثنين، معاقبة عدد من أئمة المساجد بسبب خرقهم إجراءات حظر التجوال وغلق المساجد.وجاء في تغريدة لحساب أوقاف السليمانية في تغريدة على منصة “تويتر” ان المدير العام لاوقاف السليمانية بانتظار قرار لجنة مواجهة فيروس كورونا من اجل اعادة فتح ابواب المساجد.وأضافت أن “المديرية قامت بمعاقبة عدد من أئمة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب كورونا.. معاقبة أئمة مساجد السليمانية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب كورونا.. معاقبة أئمة مساجد السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).