2020/04/27 | 22:57 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة الأمن البرلمانية : أنباء عن عزم داعش القيام بعمليات تحت مسمى غزوة رمضان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/27 | 22:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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