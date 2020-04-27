بالفيديو .. عبد المهدي يتحدث عن رفع حظر التجوال الجزئي وارتفاع عدد الاصابات بكورونا

2020/04/27 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

تحدث رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الاثنين، في كلمة له خلال اجتماع اللجنة العليا عن ...





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