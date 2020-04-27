بسبب الرصافة.. ديالى توجه طلبا عاجلا لخلية الازمة الحكومية

2020/04/27 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

وجه مدير عام صحة ديالى علي حسين التميمي، الاثنين، طلبا عاجلا الى خلية الازمة الحكومية ب...





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