2020/04/27 | 22:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنك الدولي يقدم 196 مليون دولار إلى 64 دولة فقيرة لمساعدتها في التصدي لجائحة كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/27 | 22:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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