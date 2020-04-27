2020/04/27 | 22:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤيد اللامي : المنحة المتواضعة لمن هم تحت خط الفقر لم تصلهم بسبب صعوبة التعامل مع الاستمارة الالكترونية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/27 | 22:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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