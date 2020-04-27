الخطيب: العراق يحتاج 4 سنوات بحكومة كاملة الصلاحيات لتحقيق الاكتفاء

2020/04/27 | 23:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

علق وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، الاثنين، على ما تم تداوله من جانب بعض وسائل الإعلام بشأن عدم تمكن بغداد من زيادة الإنتاج وإنشاء محطات جديدة للكهرباء.

وقال الخطيب، عبر تدوينه نشرها بحسابه الرسمي على "تويتر" اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق بحاجة إلى 4 سنوات ضمن حكومة كاملة الصلاحيات؛ ليتمكن من زيادة إنتاج الكهرباء والاستغناء عن استيراد الكهرباء من إيران".

وأضاف الوزير، أن "المشكلة ليست في الإنتاج حصراً؛ بل في متطلبات إعادة إعمار الشبكة الوطنية (النقل والتوزيع) خصوصاً بعد حرب داعش التي دمرت 25% من المنظومة".

ولفت الخطيب، إلى "ضرورة تطوير حقول ومنشآت الغاز لضمان خطة وقودية واعدة، فضلاً عن إصلاح التعرفة لتكون مجزية".

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