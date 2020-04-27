إيران‭:‬على‭ ‬واشنطن‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬الحلم‭ ‬بتمديد‭ ‬حظر‭ ‬الأسلحة

2020/04/27 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬البنتاغون‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬إطلاق‭ ‬القمر‭ ‬العسكري‭ ‬الايراني طهران‭- ‬واشنطن‭ – ‬الزمان قالت‭ ‬طهران‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬على‭ ‬واشنطن‭ ‬التوقف‭ ‬‮«‬عن‭ ‬الحلم‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬انتشار‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬خطة‭ ‬أميركية‭ ‬لمنع‭ ‬الانتهاء‭ ‬الوشيك‭ ‬لسريان‭ ‬حظر‭ ‬دولي‭ ‬على‭ ‬بيع‭ ‬الأسلحة‭ ‬لإيران‭.‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬قلل‭ ‬البنتاغون‭ ‬من‭ ‬اهمية‭ ‬اطلاق‭ ‬ايران‭ ‬القمر‭ ‬الاصطناعي‭ ‬للاغراض‭ ‬العسكرية‭ ‬وقال‭ ‬انهم‭ ‬لا‭ […]

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