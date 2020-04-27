2020/04/27 | 23:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البنتاغون يقلل من أهمية إطلاق القمر العسكري الايراني طهران- واشنطن – الزمان قالت طهران الاثنين إن على واشنطن التوقف «عن الحلم»، وذلك بعد انتشار معلومات حول خطة أميركية لمنع الانتهاء الوشيك لسريان حظر دولي على بيع الأسلحة لإيران.
في الوقت الذي قلل البنتاغون من اهمية اطلاق ايران القمر الاصطناعي للاغراض العسكرية وقال انهم لا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران:على واشنطن التوقف عن الحلم بتمديد حظر الأسلحة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
في الوقت الذي قلل البنتاغون من اهمية اطلاق ايران القمر الاصطناعي للاغراض العسكرية وقال انهم لا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران:على واشنطن التوقف عن الحلم بتمديد حظر الأسلحة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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