التخلّي الامريكي عن العراق

2020/04/27 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام أثيرت‭ ‬ضجة‭ ‬في‭ ‬الايام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الاخيرة‭ ‬حول‭ ‬تقرير‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬المجلة‭ ‬الامريكية‭ ‬فورن‭ ‬بوليسي‭ ‬يؤكد‭ ‬انّ‭ ‬فرصة‭ ‬انقاذ‭ ‬العراق‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬لها‭ ‬وجود،‭ ‬وانّ‭ ‬ادارة‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬تدرك‭ ‬ذلك،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬سبب‭ ‬وضوح‭ ‬بعض‭ ‬الاصوات‭ ‬في‭ ‬الادارة‭ ‬الامريكية‭ ‬تدعو‭ ‬للانسحاب‭ ‬من‭ ‬العراق‭.‬ وتقول‭ ‬المجلة‭ ‬انه‭ ‬بعد‭ ‬الانسحاب‭ ‬الامريكي‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ ‬أصبح‭ […]

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