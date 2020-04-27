السعودية والامارات ترفضان إعلان الإدارة الذاتية بجنوب اليمن

2020/04/27 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭- ‬ابو‭ ‬ظبي‭ -‬الزمان‭.‬ رفض‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬بقيادة‭ ‬السعوديّة‭ ‬الإثنين‭ ‬إعلان‭ ‬الانفصاليّين‭ ‬اليمنيّين‭ ‬‮«‬الإدارة‭ ‬الذاتيّة‮»‬‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬اليمن،‭ ‬مطالباً‭ ‬‮«‬بوقف‭ ‬أيّ‭ ‬نشاطات‭ ‬أو‭ ‬تحرّكات‭ ‬تصعيديّة‮»‬‭ ‬وايدت‭ ‬الامارات‭ ‬دعوة‭ ‬السعودية‭ ‬الى‭ ‬تراجع‭ ‬الجنوبيين‭ ‬عن‭ ‬قرارهم‭ ‬في‭ ‬عدن‭ .‬فيما‭ ‬دعا‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬اليمنيين‭ ‬الى‭ ‬استكمال‭ ‬تنفيذ‭ ‬اتفاق‭ ‬الرياض‭ ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬الشرعية‭ ‬الحضرمي‭ ‬في‭ […]

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