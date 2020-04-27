خلال 24 ساعة.. 8 إصابات بكورونا في كوردستان

2020/04/27 | 23:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الاثنين تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

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