القبض على ٣١٥١٠ مخالفاً للحظر في بغداد منذ بدايته

2020/04/27 | 23:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، القبض على ٣١٥١٠ مخالفاً لحظر التجوال منذ تطبيقه .وقالت القيادة في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ومنذ يوم ١٧ آذار ولغاية اليوم ٢٧ نيسان، وخلال عملية تطبيق حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تمكنت من القاء القبض على ٣١٥١٠ مخالفاً، كما حجزت […]

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